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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:27 BJT

金属期市：铜价略微上涨，因美国和中国经济前景向好

美国家庭收入在多年停滞后，在2015年录得创纪录涨幅，显示经济从大衰退中的复苏终于惠及普通民众。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值与社会消费品零售总额同比增幅皆高于预估 ，楼市表现强劲与政府基建支出大增支撑经济增长。

根据菲律宾总统杜特尔特所支持的环保检视，该国矿商将面临更多矿场停产。这些矿商加大了对检视流程的批评，并质疑检视团队中存在反矿业的激进分子。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 于春红/许娜)

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