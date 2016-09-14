金属期市：铜价略微上涨，因美国和中国经济前景向好

全球金市：金价上涨，受特朗普政策不确定性和英国退欧担忧影响
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
美国家庭收入在多年停滞后，在2015年录得创纪录涨幅，显示经济从大衰退中的复苏终于惠及普通民众。
中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值与社会消费品零售总额同比增幅皆高于预估 ，楼市表现强劲与政府基建支出大增支撑经济增长。
根据菲律宾总统杜特尔特所支持的环保检视，该国矿商将面临更多矿场停产。这些矿商加大了对检视流程的批评，并质疑检视团队中存在反矿业的激进分子。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/陈宗琦；审校 于春红/许娜)
路透1月16日 - 金价周一上涨，因美国总统当选人特朗普就任前围绕美国政策的不确定性及英国退欧相关担忧，激发避险需求。 0548GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,203.15美元。 美国期金 上升0.6%至1,203.40美元。
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。