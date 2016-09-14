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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:24 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至94.28

路透上海9月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周三较上日微升0.14%至94.28；SDR篮子指数微跌至94.78，BIS篮子指数微升至95.04
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.60%，SDR篮子指数跌4.11%，BIS指数跌6.56%
。
 CFETS篮子货币            今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬点
                                      数
 人民币                       6.6895                       -169
 欧元                         7.5059                        -58
 日圆                         6.5279                        270
 港元                         0.8622                      -21.3
 英镑                         8.8323                        650
 澳元                         5.0011                        432
 新西兰元                     4.8538                        530
 新加坡元                     4.8959                        262
 瑞郎                         6.8526                        132
 加元                         5.0807                        322
 林吉特                       0.6145                       28.3
 卢布                         9.7434                        541
 泰铢                         5.2233                         -2
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.14，较上日微升0.33%；RXY全球在岸人民币指数 报95.03，较上日微
升0.31%；RXY参考离岸人民币指数 报95.21，较上日微升0.38%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.11，较上日微升0.36%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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