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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:29 BJT

建信期货：中国期指多空均谨慎，投资者持币过节愿望强烈

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

昨日市场整体表现缩量震荡，两市均收出十字星，盘中石墨烯板块走势最强，给市场提供了部分人气，但两市成交量依旧不足4,000亿元，投资者持币过节的愿望强烈，在经过周一市场大幅回调之后，投资者的谨慎情绪明显增加。期指各合约的基差均收窄，其中主力合约在基差回归的带动下，三主力合约均收涨，且涨幅大于其他月份合约。

　　综合来看，期现市场投资者情绪均偏谨慎，在经历周一大跌后，中秋节前市场难有起色。节后，美联储议息会议就要来临，是否加息终将靴子落地，周一美联储理事偏鸽派的讲话让市场对美联储加息预期降温，若美联储最终加息，将超出市场预期，市场或面临再次调整，因此在此之前，建议观望。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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