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货币新闻 | 2016年 9月 14日 星期三 15:17 BJT

修正-国际油市：油价反弹，因行业数据显示美国原油库存增幅小于预期

(修正：因英文原文有误，内文第六段引语中应为“IEA”而非“EIA”)

路透新加坡9月14日 - 油价上日重挫3%后周三亚市反弹，因行业数据显示美国上周原油库存增幅小于预期。

美国石油协会(API)数据显示，9月9日止当周美国原油库存增加140万桶，增幅低于分析师预估的380万桶。美国政府的官方库存数据将于周三出炉。

0103GMT，布兰特原油 涨0.24美元或0.5%，至每桶47.34美元。

美国原油 涨0.29美元或0.7%，至45.19美元。

原油价格周二挫跌，国际能源署(IEA)周二称，全球原油需求增长大幅放缓，再加上库存和供应激增，意味着油市将保持供应过剩，至少到2017年上半年。

“IEA发布月度报告之后油价面临沉重抛压，该报告显示，IEA预计供应过剩情况将持续至2017年，”澳新银行在报告中称。“油价下跌可能会给该行业带来压力，而投资者兴趣也依然低迷。”

原油价格上涨可能也将受到利比亚原油出口增长的限制。

利比亚产量或将在一个月之内从每日29万桶左右提升至60万桶，进一步加剧全球原油供应过剩。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/王颖；审校 许娜/陈宗琦)

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