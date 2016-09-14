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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:32 BJT

期货日报：大连鸡蛋期货1701合约“金九银十”将先抑后扬

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

目前豆粕、玉米等原料价格均处于相对洼地，养殖利润仍处于相对高位，阶段蛋鸡存栏仍维持在偏高水平。短期来看，目前是大中院校开学及中秋国庆备货阶段，鸡蛋价格容易出现季节性需求走高。

　　目前，全国主产区鸡蛋价格震荡运行，局部涨跌互现。现货均价8.2元/公斤，主销区以稳定为主。由于中秋以及学校开学备货临近尾声，蛋商观望心理渐起。不过市场库存不多，局部地区或有继续小幅上涨的空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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