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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:39 BJT

全球金市：金价仍呈弱势，因美元兑日圆上涨

日经新闻周三报导，日本央行计划将具争议性的负利率政策作为未来货币宽松的主轴，在资产购买规模扩大濒临极限时，承诺考虑进一步下调利率。

美元兑日圆 周三亚洲盘初持稳于102.540日圆，周二尾盘一度高至102.745日圆，周二收高0.7%。

美国家庭收入在多年停滞后，在2015年录得创纪录涨幅，显示经济从大衰退中的复苏终于惠及普通民众。

中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量下降0.47%，至935.49吨，周一为939.94吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/李婷仪 审校 张若琪/许娜)

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