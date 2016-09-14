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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:34 BJT

新纪元期货：大连焦煤焦炭期货阶段性强势进入尾声

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

年初以来，随着供给侧改革的不断深化，全国煤炭前8个月产量同比下降近10%，且去产能任务完成了全年的60%，累计去产能1.5亿吨。与此同时，以焦煤焦炭为代表，其价格出现了两轮趋势性大涨，累计涨幅80%到100%不等。

　　进入9月，市场预期美联储加息窗口将近，国内各地方抑制房价的政策频出，另外，发改委召集数十家煤企召开抑制煤价过快上涨预案启动工作，并将实施煤价分级响应机制。商品市场中，“一枝独秀”的煤炭价格走势，或进入强弩之末阶段，后市上行空间受限，而下跌修整诉求增强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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