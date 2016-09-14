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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:36 BJT

期货日报：大连豆油期货双节备货行情展开

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

近期，美盘及内盘油脂止跌反弹，国内豆油现货成交均价在6,216—6,316元/吨区间，周涨幅在1%左右。USDA9月供需报告公布在即，单产若没有大幅上调至50蒲式耳以上，新季库存或偏紧，美豆或出现反弹。若报告超预期利空，则美豆将测试930美分/蒲式耳的支撑位。三四季度国内豆油供应将减少，需求将增强，后市豆油仍有上涨空间。

操作上，保持轻仓短线偏多思路，豆油前期6,270元/吨多单继续持有，6,350元/吨可加仓。后市震荡区间在6,050—6,500元/吨。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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