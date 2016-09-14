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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:42 BJT

宝城期货：郑州动力煤期价积弱难返

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

近期，受美联储加息预期升温影响，国内商品期货市场普遍下跌，动力煤期货更是积弱难返，主力1701合约一度跌破40日均线支撑。

整体来看，9月以来，受限产政策可能出现松动的预期压制，动力煤主力1701合约的涨幅一直不及现货，同时限产政策的微调令做多动力煤的策略不再安全，在市场高波动性的情况下，动力煤期货积弱难返，做空大幅贴水的期货合约存在风险。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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