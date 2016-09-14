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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 09:42 BJT

中信期货：沪胶正酝酿趋势性机会

以下内容节选自9月14日的《期货日报》：

沪胶自1月以来的走势将形成双重“N形”转向结构，具体分析如下：A点至B点是a—b—c—d—e五小浪趋势过程，上涨约4,000点；B点至C点是回调过程，若C点开始完成等幅4,000点的上升，目标则可看至14,500元/吨；C点至D是上升过程，上涨约2,000点；D点至E点是a—b—c—d—e五小浪调整过程，若E点开始完成等幅2,000点的上升，目标也可看至14,500元/吨。由于14,000—14,250元/吨存在2015年6月25日留下的跳空缺口，一旦沪胶再度放量上涨，则有望封闭上述位置。因此，可多单布局，止损控制在11,500元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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