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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 12:40 BJT

中国债市动态：资金面续紧无碍现券上涨，铁道债受捧提振人气

路透上海9月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率先上后下，较前日小幅续跌。中秋假期前最后一个工作日，虽然资金面延续吃紧，但一级市场上铁道债和两期国债均受捧，尤其铁道债倍数走高显示需求旺盛，带动二级买盘热情。

“铁道债发的很好啊，（二级）市场也有强大的买盘在收各种债，”上海一银行交易员表示，这显示债市资金仍充裕，配置需求强劲依旧，将对债券价格提供支撑。

中国铁路总公司上午招标的年内首期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.15%，20年期3.42%，两期债对应投标倍数高达5.22倍和5.55倍。 二级市场上，剩余期限近10年和20年的铁道债次新券 最新估值分别为3.3034%和3.5805%。

招标结果出炉后，早盘一度低开的中国金融期货交易所国债期货大幅拉升，五年期主力合约TF1612 早盘收报101.480元，较上日结算价上涨0.07%；10年期国债主力合约T1612 收报101.050元，较上日结算价上涨0.15%。

中国财政部上午招标的两年、五年期续发国债，加权中标收益率分别为2.3257%和2.5266%，接近此前2.33%、2.53%的预测均值。两年续发国债边际中标收益率为2.3483%，投标倍数3.75倍；五年续发国债边际中标收益率2.5543%，投标倍数2.79倍。

不过上海另一银行交易员认为，债券收益率下行幅度还是比较有限的，市场对后续方向仍然不太确定，也使近期债券波动率下降；短期还需看看金融数据如何。

中国央行将于近期公布8月M2、新增人民币贷款等金融数据。路透调查中值显示，中国8月新增人民币贷款环比料回升至7,500亿元，M2同比增速略反弹至10.4%；而当月人民币贷款余额同比增速则持平于12.9%。

剩余期限近10年的国债160017券最新报价为 为2.7650%/2.74%，上日尾盘为2.7650%/2.7625%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1575%/3.1550%，上日尾盘为3.1675%/3.16%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)

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