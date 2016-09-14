中国债市动态：资金面续紧无碍现券上涨，铁道债受捧提振人气

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
路透上海9月14日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率先上后下，较前日小幅续跌。中秋假期前最后一个工作日，虽然资金面延续吃紧，但一级市场上铁道债和两期国债均受捧，尤其铁道债倍数走高显示需求旺盛，带动二级买盘热情。
“铁道债发的很好啊，（二级）市场也有强大的买盘在收各种债，”上海一银行交易员表示，这显示债市资金仍充裕，配置需求强劲依旧，将对债券价格提供支撑。
中国铁路总公司上午招标的年内首期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.15%，20年期3.42%，两期债对应投标倍数高达5.22倍和5.55倍。 二级市场上，剩余期限近10年和20年的铁道债次新券 最新估值分别为3.3034%和3.5805%。
招标结果出炉后，早盘一度低开的中国金融期货交易所国债期货大幅拉升，五年期主力合约TF1612 早盘收报101.480元，较上日结算价上涨0.07%；10年期国债主力合约T1612 收报101.050元，较上日结算价上涨0.15%。
中国财政部上午招标的两年、五年期续发国债，加权中标收益率分别为2.3257%和2.5266%，接近此前2.33%、2.53%的预测均值。两年续发国债边际中标收益率为2.3483%，投标倍数3.75倍；五年续发国债边际中标收益率2.5543%，投标倍数2.79倍。
不过上海另一银行交易员认为，债券收益率下行幅度还是比较有限的，市场对后续方向仍然不太确定，也使近期债券波动率下降；短期还需看看金融数据如何。
中国央行将于近期公布8月M2、新增人民币贷款等金融数据。路透调查中值显示，中国8月新增人民币贷款环比料回升至7,500亿元，M2同比增速略反弹至10.4%；而当月人民币贷款余额同比增速则持平于12.9%。
剩余期限近10年的国债160017券最新报价为 为2.7650%/2.74%，上日尾盘为2.7650%/2.7625%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1575%/3.1550%，上日尾盘为3.1675%/3.16%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。
* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%) * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布 路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12 月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。 分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额 估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低， 12月料能维持较上年持续增涨力道。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 7.30 中国信托商业银行 8.40 星展银行 10.90 富兰克林华美投信 2.30 安智银行 10.00 元富投顾 8.80 永丰投顾