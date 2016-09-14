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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 11:07 BJT

台湾债市：10年券随美日债殖利率弹升，长假效应退场观望买盘薄弱

路透台北9月14日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周三早盘走扬；交易员指出，在美国及日本公债殖利率双双弹升带动下，早盘台债殖利率顺势拉高，加上接下来有四天中秋节长假，大家都偏空操作促使殖利率冲高且冲破0.76%大关，创10年券殖利率两个半月新高。

他们表示，近来货币政策〞无用论〞声音开始出现，加上欧洲央行仅维持利率不变，未进一步采量化宽松政策，加上美国联准会官员发言偏鹰派，国际债市气氛偏空，促使美债殖利率强弹；日本10年期公债殖利率亦逐渐往正值靠拢，台债因长假效应卖压更趋沉重，惟接手却相对薄弱。

〞台债没有买盘出来，早盘卖出的力道强劲。〞一位大型银行交易员说。

他并称，先前10年期公债标到0.686%抑或在发行前交易追到0.63%附近的人，随殖利率强弹，停损卖压大举出笼，〞接下来有四天长假，大家都不知道国际上会发生什么事，尤其是美债不知道会变成什么样子，先砍再说。〞

但在长券方面，随殖利率狂弹已吸引买盘进场捡便宜；一大型证券商交易员即称，美债殖利率弹升，早盘20年券105/09期 殖利率狂弹，最高飙到1.21%，狂弹15.5个基点。

〞太好了！停损出来了，之前(殖利率)被带下来这么多，技术面总是要修正的啊，长期买盘进场了，我们出手了。〞另一大型银行交易员说。

他指出，随20年券殖利率弹升，今天已进场捡便宜，未来将视情况适时进场买进，〞这个时侯没有必要出手太重，就是沿路捡啦。〞

今天10年期公债殖利率盘中最高弹到0.7649%，创10年券殖利率两个半月新高，此前盘中新高为6月30日的0.768%。

本地时间10:57，10年券105/11 殖利率涨2.72基点至0.7630%，成交111.0亿台币；而五年券105/8 殖利率涨1.52基点至0.5670%，成交8.5亿台币。

至于台股方面，加权指数 下跌0.08%。

指标美国10年期公债 价格下跌18/32，收益率报1.73%，此前升至6月3日来最高1.752%。

交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.75-0.77%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.56-0.57%。

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--欧洲央行：目前暂不需推出新刺激举措--执委劳滕施莱格 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)

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