台湾债市：10年券随美日债殖利率弹升，长假效应退场观望买盘薄弱

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
路透台北9月14日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周三早盘走扬；交易员指出，在美国及日本公债殖利率双双弹升带动下，早盘台债殖利率顺势拉高，加上接下来有四天中秋节长假，大家都偏空操作促使殖利率冲高且冲破0.76%大关，创10年券殖利率两个半月新高。
他们表示，近来货币政策〞无用论〞声音开始出现，加上欧洲央行仅维持利率不变，未进一步采量化宽松政策，加上美国联准会官员发言偏鹰派，国际债市气氛偏空，促使美债殖利率强弹；日本10年期公债殖利率亦逐渐往正值靠拢，台债因长假效应卖压更趋沉重，惟接手却相对薄弱。
〞台债没有买盘出来，早盘卖出的力道强劲。〞一位大型银行交易员说。
他并称，先前10年期公债标到0.686%抑或在发行前交易追到0.63%附近的人，随殖利率强弹，停损卖压大举出笼，〞接下来有四天长假，大家都不知道国际上会发生什么事，尤其是美债不知道会变成什么样子，先砍再说。〞
但在长券方面，随殖利率狂弹已吸引买盘进场捡便宜；一大型证券商交易员即称，美债殖利率弹升，早盘20年券105/09期 殖利率狂弹，最高飙到1.21%，狂弹15.5个基点。
〞太好了！停损出来了，之前(殖利率)被带下来这么多，技术面总是要修正的啊，长期买盘进场了，我们出手了。〞另一大型银行交易员说。
他指出，随20年券殖利率弹升，今天已进场捡便宜，未来将视情况适时进场买进，〞这个时侯没有必要出手太重，就是沿路捡啦。〞
今天10年期公债殖利率盘中最高弹到0.7649%，创10年券殖利率两个半月新高，此前盘中新高为6月30日的0.768%。
本地时间10:57，10年券105/11 殖利率涨2.72基点至0.7630%，成交111.0亿台币；而五年券105/8 殖利率涨1.52基点至0.5670%，成交8.5亿台币。
至于台股方面，加权指数 下跌0.08%。
指标美国10年期公债 价格下跌18/32，收益率报1.73%，此前升至6月3日来最高1.752%。
交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.75-0.77%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.56-0.57%。
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--欧洲央行：目前暂不需推出新刺激举措--执委劳滕施莱格 (完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。
* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%) * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布 路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12 月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。 分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额 估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低， 12月料能维持较上年持续增涨力道。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 7.30 中国信托商业银行 8.40 星展银行 10.90 富兰克林华美投信 2.30 安智银行 10.00 元富投顾 8.80 永丰投顾