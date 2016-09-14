拉美金融：委内瑞拉PDVSA提出70亿美元债券置换提案，以减轻债务负担

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
过去数月投资者都在担心委内瑞拉离违约不远，但近几周越来越乐观，因有迹象表明，尽管处于不利环境下，马杜罗政府仍将继续进行支付。
德尔皮诺称，此次掉期操作是拿2020年到期的新债去换2017年之前到期的债券，将包括在2017、2018、2019和2020年的分期支付。
**债券价格上涨**
他并称，该债券将由PDVSA炼厂业务Citgo的股份提供担保，而且评级机构已经给予该新债“正面”评估。
PDVSA的10亿美元2016年债券 将于10月到期。该公司还面临30亿美元2017年债券 明年4月到期，以及PDVSA对2017N债券 今年年底及明年年底必须各支付20亿美元。
该操作能否成功，将取决于债券持有人的参与情况。
PDVSA债券价格全线上涨。PDVSA 2017年债券涨3.50点，投标价71.50；2017N债券涨1.55点至76.55。
路透近几周咨询的投资者称，他们没有与PDVSA就此操作进行正式磋商。
分析师称，鉴于PDVSA尚未提供全面细节，目前对该提议进行评估还为时过早。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 李爽/陈宗琦)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。