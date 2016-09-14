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债券 | 2016年 9月 14日 星期三 11:06 BJT

拉美金融：委内瑞拉PDVSA提出70亿美元债券置换提案，以减轻债务负担

过去数月投资者都在担心委内瑞拉离违约不远，但近几周越来越乐观，因有迹象表明，尽管处于不利环境下，马杜罗政府仍将继续进行支付。

德尔皮诺称，此次掉期操作是拿2020年到期的新债去换2017年之前到期的债券，将包括在2017、2018、2019和2020年的分期支付。

**债券价格上涨**

他并称，该债券将由PDVSA炼厂业务Citgo的股份提供担保，而且评级机构已经给予该新债“正面”评估。

PDVSA的10亿美元2016年债券 将于10月到期。该公司还面临30亿美元2017年债券 明年4月到期，以及PDVSA对2017N债券 今年年底及明年年底必须各支付20亿美元。

该操作能否成功，将取决于债券持有人的参与情况。

PDVSA债券价格全线上涨。PDVSA 2017年债券涨3.50点，投标价71.50；2017N债券涨1.55点至76.55。

路透近几周咨询的投资者称，他们没有与PDVSA就此操作进行正式磋商。

分析师称，鉴于PDVSA尚未提供全面细节，目前对该提议进行评估还为时过早。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 李爽/陈宗琦)

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