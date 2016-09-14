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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 10:12 BJT

日本股市：盘中略微下滑，受美股下跌及银行股走软拖累

“日本股市今天下跌主要是受到海外因素的影响。”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera说。

“美联储政策的不确定性正在影响全球股市，日本央行政策也有变数。”她说。

瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称，日经指数的支撑在16,500左右水准。

“美股下跌，是今天日经指数走低的最大因素。”他说。

东证股价指数 跌0.2%至1,320.40点，银行类股 跌2%。

三菱日联金融集团(MUFG) 跌3.1%，三井住友金融集团 跌1.6%。

JPX-日经400指数 跌0.2%至11,848.09点。(完)

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