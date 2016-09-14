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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 10:19 BJT

《汇市简讯》美元/坡元仍获买盘支撑，但受累于美元/离岸人民币下跌

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* 美元兑新加坡元仍获买盘支撑，但涨势受制于美元兑离岸人民币下跌

* 美元兑离岸人民币继续受流动性吃紧打压

* 美元兑坡元盘中交投于1.3664-82，关注是否会突破1.3700

* 避险意愿及股市普遍遭遇抛售使得看涨倾向持续受到关注(完)

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