台湾汇市：台币早盘走跌创逾两周盘中新低，惟出口商进场抛汇收敛跌幅

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
路透台北9月14日 - 台币兑美元 周三早盘走跌。交易员表示，美股等风险性资产上日收挫，带动国际美元避险需求增温，令台币盘初贬破31.800创两周半盘中新低，惟出口商积极进场抛汇收敛跌幅，稍后留意外资进一步动向。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量1.9亿美元，交投持稳偏热，主要消化出口商抛汇卖压，至于外资则是买卖汇皆有、方向暂未明朗，而韩元早盘表现疲弱恐成为台币后市隐忧，今日料台币持续偏弱整理。
今日台币兑美元盘中低位来到31.823，前低为8月29日的31.878。
〞很难说，等一下外资会不会等出口商消化完再来买美元。〞一位大型公营银行交易员说。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度皆较上日尾盘缩小；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.680/31.700，上日收在31.790。
本地时间10:17，台币兑美元报31.721，成交区间在31.721-31.823，上日收在31.706；台股加权指数 则涨0.01%。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.700-31.830。
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--《焦点》2015年美国家庭收入跳增5.2%创纪录最大涨幅，贫困率下滑 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。
* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%) * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布 路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12 月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。 分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额 估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低， 12月料能维持较上年持续增涨力道。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 7.30 中国信托商业银行 8.40 星展银行 10.90 富兰克林华美投信 2.30 安智银行 10.00 元富投顾 8.80 永丰投顾