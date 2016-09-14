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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 10:23 BJT

台湾汇市：台币早盘走跌创逾两周盘中新低，惟出口商进场抛汇收敛跌幅

路透台北9月14日 - 台币兑美元 周三早盘走跌。交易员表示，美股等风险性资产上日收挫，带动国际美元避险需求增温，令台币盘初贬破31.800创两周半盘中新低，惟出口商积极进场抛汇收敛跌幅，稍后留意外资进一步动向。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量1.9亿美元，交投持稳偏热，主要消化出口商抛汇卖压，至于外资则是买卖汇皆有、方向暂未明朗，而韩元早盘表现疲弱恐成为台币后市隐忧，今日料台币持续偏弱整理。

今日台币兑美元盘中低位来到31.823，前低为8月29日的31.878。

〞很难说，等一下外资会不会等出口商消化完再来买美元。〞一位大型公营银行交易员说。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度皆较上日尾盘缩小；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.680/31.700，上日收在31.790。

本地时间10:17，台币兑美元报31.721，成交区间在31.721-31.823，上日收在31.706；台股加权指数 则涨0.01%。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.700-31.830。

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--《焦点》2015年美国家庭收入跳增5.2%创纪录最大涨幅，贫困率下滑 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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