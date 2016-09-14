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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 10:55 BJT

香港个股：汇丰早盘中段逆市小跌，上日于伦敦回购2,181万英镑股份

路透香港9月14日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周三香港早盘中段股价逆市小幅下跌，上日于伦敦回购约2,181万英镑的股份。

香港时间10:48，该股跌0.86%，报57.5港元；大市恒生指数 则升0.24%。

该行今早在联交所的声明称，周二在伦敦买入约389.4万股普通股，按成交量加权平均价每股5.6017英镑计，涉资约2,181.4万英镑。

截至9月13日，汇丰累计回购72,780,142股普通股，金额约4.06亿英镑。该股于伦敦周二收报5.593英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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