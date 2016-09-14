《全球汇市》日圆普跌，市场担心日本央行或进一步调降负利率

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1218 1.1217 +0.01 +3.30 1.0860 美元/日圆 103.03 102.53 +0.49 -14.36 120.30 欧元/日圆 115.59 115.05 +0.47 -11.40 130.47 美元/瑞郎 0.9768 0.9762 +0.06 -2.50 1.0018 英镑/美元 1.3190 1.3193 -0.02 -10.50 1.4738 美元/加元 1.3160 1.3172 -0.09 -4.91 1.3839 美元/离岸人民币 6.6749 6.6904 -0.23 +1.63 6.5680 澳元/美元 0.7477 0.7462 +0.20 +2.78 0.7275 新西兰元/美元 0.7261 0.7251 +0.14 +6.39 0.6825 澳元/日圆 77.050 76.530 +0.68 -12.06 87.620 新西兰元/日圆 74.840 74.360 +0.65 -8.71 81.980 英镑/日圆 135.94 135.26 +0.50 -23.29 177.22 澳元/新西兰元 1.0293 1.0285 +0.08 -3.48 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李爽/刘秀红/杜明霞/侯雪苹/蔡美珍；审校 戴素萍/汪红英/徐文焰/高琦/许娜)
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。
* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%) * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布 路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12 月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。 分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额 估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低， 12月料能维持较上年持续增涨力道。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 7.30 中国信托商业银行 8.40 星展银行 10.90 富兰克林华美投信 2.30 安智银行 10.00 元富投顾 8.80 永丰投顾