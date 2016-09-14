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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 11:17 BJT

《全球汇市》日圆普跌，市场担心日本央行或进一步调降负利率

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1218  1.1217  +0.01  +3.30  1.0860
    美元/日圆            103.03  102.53  +0.49 -14.36  120.30
    欧元/日圆         115.59  115.05  +0.47 -11.40  130.47
    美元/瑞郎            0.9768  0.9762  +0.06  -2.50  1.0018
    英镑/美元            1.3190  1.3193  -0.02 -10.50  1.4738
    美元/加元            1.3160  1.3172  -0.09  -4.91  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6749  6.6904  -0.23  +1.63  6.5680
    澳元/美元            0.7477  0.7462  +0.20  +2.78  0.7275
    新西兰元/美元        0.7261  0.7251  +0.14  +6.39  0.6825
    澳元/日圆         77.050  76.530  +0.68 -12.06  87.620
    新西兰元/日圆     74.840  74.360  +0.65  -8.71  81.980
    英镑/日圆         135.94  135.26  +0.50 -23.29  177.22
    澳元/新西兰元     1.0293  1.0285  +0.08  -3.48  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 李爽/刘秀红/杜明霞/侯雪苹/蔡美珍；审校 戴素萍/汪红英/徐文焰/高琦/许娜)

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