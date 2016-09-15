欧洲经济指标预测--9月15日-9月22日****

台湾经济指标预测--1月16日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月12日当周 9月15日(四) 0630 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第三季 -- 负1.25%-负0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.4% +1.4% (较上年同期) +5.4% +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.6% +1.5% (较上年同期) +5.0% +5.4% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 7月 顺差250 顺差292 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.1% -0.6% (较上年同期) +0.2% +0.2% 扣除食品和能源HICP(较前月) +0.2% -0.6% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 49.2 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 55.3 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 40.6 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 34.6 1100 英国央行利率决定 9月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-9-0 0-0-9 (升息-不变-降息) 9月16日(五) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 顺差12.02 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差46.62 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +1.7% 薪资(较上年同期) -- +1.8% 9月19日当周 9月19日(一) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 7月 -- 盈余376 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余282 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 214 9月20日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差29.3 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -- -2.0% 9月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 8月 -- 盈余14.72 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余20.98 9月22日(四) 0645 法国企业景气指数 9月 -- 101 1000 英国CBI总工业订单差值 9月 -- 负5 1400 欧元区消费者信心指数 9月初值 -- 负8.5 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 龚芳)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透台北1月16日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,439亿台币。 --102甲2期4息7亿台币。 --105甲1期1息1.3125亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)8,836.6亿台币，分别为： 01/17 780.00亿台币 01/18 813.00亿台币 01/19 6,262.80亿台币 01/20 1,135.50亿台币 01/23 4,004.00亿台币 01/24
* 短率持稳近期低位 * 下周资金需求料提升，值得观察 * 短票利率稍微走低 * 债券附买回市场利率略微走低 记者 高洁如 路透台北1月13日 - 台湾银行间短率周五大持稳于近期低位。资金调度人员指出，从今天起开始进入农历 春节的资金需求高峰期，尽管目前央行刻意宽松市场资金，但仍有银行偏向保守操作。 他们表示，央行刻意地宽松举措预料不致转向，本周央行仍续减发定存单，减少冲销。不过目前市场陆续 有多档国际债券将定价，且未来两周内还有公债及国库券的标售和交割，寿险及保险业资金料受到影响。 〞距离过年还有10多天，我们下周再看看。〞一位民营银行交易员表示。 交易员表示，虽然今日大型银行都已提供跨年的拆款，但是需求仍弱。后续则应观察银行给予民众提领新 钞之后的库存现金，会不会影响银行的周转金水位，转而令银行资金吃紧。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月11日的通货发行数达到2兆(万亿)