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市场报道 | 2016年 9月 15日 星期四 08:00 BJT

****欧洲经济指标预测--9月15日-9月22日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    9月12日当周

    9月15日(四)
    0630 瑞士三个月LIBOR利率目标区间              第三季           --  负1.25%-负0.25%
    0830 英国零售销售(较前月)                       8月          -0.4%     +1.4%
                     (较上年同期)                                +5.4%     +5.9%
             扣除能源的零售销售(较前月)                          -0.6%     +1.5%
                               (较上年同期)                      +5.0%     +5.4%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)       7月        顺差250   顺差292
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   8月终值        +0.1%     -0.6%
                                       (较上年同期)              +0.2%     +0.2%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                        +0.2%     -0.6%
                                 (较上年同期)                    +0.8%     +0.8%
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      9月            --       49.2
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      9月            --       55.3
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      9月            --       40.6
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    9月            --       34.6
    1100 英国央行利率决定                         　9月          0.25%     0.25%
                量化宽松规模(亿英镑)                             4,350     4,350
                货币政策委员会(MPC)投票结果                      0-9-0     0-0-9
                                                                   (升息-不变-降息)
    
    9月16日(五)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               7月            --   顺差12.02
               全球贸易收支(亿欧元)                                --   顺差46.62
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                第二季          --       +1.7%
               薪资(较上年同期)                                    --       +1.8%
    
    9月19日当周
    
    9月19日(一)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           7月            --     盈余376
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --     盈余282
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                     --         214
    
    9月20日(二)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       8月            --    顺差29.3
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)            8月            --       +0.2%
                                (较上年同期)                       --       -2.0%
    
    9月21日(三)
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           8月            --   盈余14.72
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                       --   盈余20.98
    
    9月22日(四)
    0645 法国企业景气指数                           9月            --         101
    1000 英国CBI总工业订单差值                      9月            --         负5
    1400 欧元区消费者信心指数                     9月初值          --       负8.5 (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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