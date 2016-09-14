香港个股：阳光油砂拟收购控股股东高温地热能源业务，复牌曾挫逾16%

路透香港9月14日 - 加拿大油砂开发商--阳光油砂 周三公布拟收购控股股东持有之高温地热能源业务后，复牌早盘股价曾挫逾16%。

阳光油砂于联交所的声明称，已与卖方即公司执行主席孙国平及其控制的两个公司订立非约束的谅解备忘录，可能向卖方收购挪宝能源控股（中国）有限公司的51%股权，代价将以现金及/或股份支付，惟金额尚未确定。

挪宝集团主要从事及利用领先的高温地热能源技术，为中国北方地区客户提供替代传统的供暖服务。如交易落实，阳光油砂将取得挪宝的清洁能源核心技术，除了实现全新的战略发展之外，还将有效提升现有的开采技术，大幅降低未来的成本开支。

阳光油砂表示，“可以预料，挪宝所掌握之技术，对目前北美市场的传统油砂开采方式，将产生革命性的影响。”

该股今天复牌后股价一度跌逾16%，低探0.52港元。香港时间11:12，跌幅收窄至6.45%，报0.58港元。

据联交所资料，孙国平于今年8月1日持有阳光油砂24.67%的股份。而年报显示，去年末该公司其他主要股东分别为中国人寿（海外）以及中国石化集团。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)