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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 14:33 BJT

台湾股市：随亚股连五日收跌创两个月新低，中秋节长假后有望反弹

路透台北9月14日 - 台湾股市周三收跌，呈连续五个交易日收低走势，并创两个月新低。分析师指出，受美股重挫及长假效应等影响，今天台股跟随亚股震荡收低，惟料长假后大盘有望止跌反弹。

台湾加权股价指数 收跌0.43%,至8,902.30点；今日成交初值 为840.48亿台币，上交易日修正后为789.96亿。

〞大家都担心长假效应，还好今天大立光等苹概股走强，否则杀伤力更强。〞日盛投顾分析师钟国忠说。

他表示，台股今天跟随亚股走跌，因大家担心长假效应，惟从大立光 、精测 、可成 ，及亿丰 等高价股均收走涨来看，料在中秋节长假后大盘表现应不致太差，〞这些股票都不便宜，一档动辄20、30万到300多万台币，长假前还有人愿意进场，代表大盘后市不会太差。〞

兆丰投顾一位不愿具名分析师指出，就技术面观察，台股依旧偏弱，预估美国联准会(FED)9月不会升息，FED会后升息疑虑可望淡化，有利大盘跌深反弹，但也只能以反弹看待，〞中秋节后大盘应有机会反弹，因为长假前已反应了，中秋节后倾向不会再大跌。〞

他说，9月份美国FED升息机率虽不大，但接下来11月和12月分别有美国选举及FED升息等重大变数，10月大家会更加谨慎，九月指数即使勉强守在8,800-8,900点的位置，惟中期依旧偏弱。

台湾金融市场周四和周五逢中秋节休市两日，下周一(9月19日)恢复交易。

分析师预估，下周一台股指数料在8,850-8,950点间狭幅波动。

亚洲股市周三跌至六周新低，美元兑日圆等其他主要货币保持强劲，因市场益发担忧全球主要央行刺激经济成长举措的影响在消退。

本地时间14:23，亚洲主要股市普遍走跌，日经指数 跌0.69%，中国上证指数 下跌0.63%；MSCI亚太明晟指数 跌0.24%。(完)

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