台湾股市：随亚股连五日收跌创两个月新低，中秋节长假后有望反弹

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
路透台北9月14日 - 台湾股市周三收跌，呈连续五个交易日收低走势，并创两个月新低。分析师指出，受美股重挫及长假效应等影响，今天台股跟随亚股震荡收低，惟料长假后大盘有望止跌反弹。
台湾加权股价指数 收跌0.43%,至8,902.30点；今日成交初值 为840.48亿台币，上交易日修正后为789.96亿。
〞大家都担心长假效应，还好今天大立光等苹概股走强，否则杀伤力更强。〞日盛投顾分析师钟国忠说。
他表示，台股今天跟随亚股走跌，因大家担心长假效应，惟从大立光 、精测 、可成 ，及亿丰 等高价股均收走涨来看，料在中秋节长假后大盘表现应不致太差，〞这些股票都不便宜，一档动辄20、30万到300多万台币，长假前还有人愿意进场，代表大盘后市不会太差。〞
兆丰投顾一位不愿具名分析师指出，就技术面观察，台股依旧偏弱，预估美国联准会(FED)9月不会升息，FED会后升息疑虑可望淡化，有利大盘跌深反弹，但也只能以反弹看待，〞中秋节后大盘应有机会反弹，因为长假前已反应了，中秋节后倾向不会再大跌。〞
他说，9月份美国FED升息机率虽不大，但接下来11月和12月分别有美国选举及FED升息等重大变数，10月大家会更加谨慎，九月指数即使勉强守在8,800-8,900点的位置，惟中期依旧偏弱。
台湾金融市场周四和周五逢中秋节休市两日，下周一(9月19日)恢复交易。
分析师预估，下周一台股指数料在8,850-8,950点间狭幅波动。
亚洲股市周三跌至六周新低，美元兑日圆等其他主要货币保持强劲，因市场益发担忧全球主要央行刺激经济成长举措的影响在消退。
本地时间14:23，亚洲主要股市普遍走跌，日经指数 跌0.69%，中国上证指数 下跌0.63%；MSCI亚太明晟指数 跌0.24%。(完)
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。
* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%) * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布 路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12 月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。 分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额 估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低， 12月料能维持较上年持续增涨力道。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 7.30 中国信托商业银行 8.40 星展银行 10.90 富兰克林华美投信 2.30 安智银行 10.00 元富投顾 8.80 永丰投顾