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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 11:41 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多180亿元三期债，期限三、五年和10年

路透上海9月14日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(20日)招标增
发三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括三年、五年和10年。
    
    上述三期债，为该行今年第8期 、6期 和13期CN16021
3=CFXS的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%和3.05%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第8期、第6期、第13期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        3年：40亿元；5年：40亿元；10年：100亿元 
    期限/计息方式   3/5/10年固息
    招标时间        9月20日9:30-10:30                     
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          9/22
    起息日          3年：3月3日；5年：2月18日；10年：8月25日
    分销期          9/21-9/22
    上市日          9/26
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
    --------------------------------------------------------(完)

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 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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