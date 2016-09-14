中国货币市场：需求增供给减致资金持续收紧，短期流动性格局不佳

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
路透北京9月14日 - 中国银行间市场周三资金面维持紧张格局，主要回购加权利率则变动不大。交易员称，央行公开市场虽保持逾千亿元净投放，但中秋及国庆双节需求增多，且例行缴准以及节后缴税备付导致供给偏少；考虑到美联储加息预期下人民币贬值压力加大，短期流动性仍要谨慎对待。
华东一银行交易员说，资金还是挺紧张，各期限都很紧，公开市场投放了倒是不少，但市场一点反应都没有，“大行基本上不出，政策行出的也不是很多。大行倒是没有借的，不过部分股份制（行）有在借。”
华南一券商交易员亦表示，中秋和国庆节将至，银行对此可能有所提前备付；而且上周以来美联储加息预期升温，人民币汇率仍然存在贬值的压力，对国内流动性亦有扰动。
“季末MPA（宏观审慎评估）考核估计也应该有点影响吧，大行融出的非常非常少，股份制也都在借钱，...节后也会有缴税，目前还是谨慎吧。”他说。
中国央行公开市场周三单日净投放增至1,350亿元人民币。今年的中秋和国庆两节距离较近，加上又逢三季末，短期流动性压力凸显，央行继续组合运用7/14/28天逆回购输血，平抑资金面波动。市场人士并认为，尽管公开市场维持较强投放力度，但与庞大的资金需求相比仍有一定缺口，中秋小长假后至国庆长假前，还需央行进一步扶助。
本周四至周六（15日-17日）为中秋假期，周日（18日）为换休工作日。
中国财政部与央行今日进行的三个月期600亿元国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.75%，较最近一次8月下旬招标的同期限品种下降5个基点(bp)。
上海一基金交易员说，“还是挺紧的，供给太少了，线下活期中秋走款挺严重的，需求大。”
人民币兑美元即期 周三早盘快速升值，完全无视中间价贬至6.69元附近低点走势。交易员称，美联储年内加息预期持续升温，加剧人民币贬值压力，大行再出组合拳打击人民币做空投机者，此举也为后续汇价双向波动提供空间，短期走势更取决大行意愿。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1384 2.1526 -1.42
七天 2.3827 2.3923 -0.96
14天 2.6957 2.6789 1.68
上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.2800 2.4950 178.50
七天 1.8000 2.0000 -20.00
14天 2.0000 2.6000 -60.00
回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.1500 0.00
七天 2.6500 2.5000 15.00
14天 2.9000 2.7500 15.00
Shibor 其中:隔夜 2.1280 2.1080 2.00
七天 2.3920 2.3855 0.65
三个月 2.7885 2.7850 0.35
备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。
* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%) * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布 路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12 月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。 分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额 估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低， 12月料能维持较上年持续增涨力道。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 7.30 中国信托商业银行 8.40 星展银行 10.90 富兰克林华美投信 2.30 安智银行 10.00 元富投顾 8.80 永丰投顾