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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 12:27 BJT

中国货币市场：需求增供给减致资金持续收紧，短期流动性格局不佳

路透北京9月14日 - 中国银行间市场周三资金面维持紧张格局，主要回购加权利率则变动不大。交易员称，央行公开市场虽保持逾千亿元净投放，但中秋及国庆双节需求增多，且例行缴准以及节后缴税备付导致供给偏少；考虑到美联储加息预期下人民币贬值压力加大，短期流动性仍要谨慎对待。

华东一银行交易员说，资金还是挺紧张，各期限都很紧，公开市场投放了倒是不少，但市场一点反应都没有，“大行基本上不出，政策行出的也不是很多。大行倒是没有借的，不过部分股份制（行）有在借。”

华南一券商交易员亦表示，中秋和国庆节将至，银行对此可能有所提前备付；而且上周以来美联储加息预期升温，人民币汇率仍然存在贬值的压力，对国内流动性亦有扰动。

“季末MPA（宏观审慎评估）考核估计也应该有点影响吧，大行融出的非常非常少，股份制也都在借钱，...节后也会有缴税，目前还是谨慎吧。”他说。

中国央行公开市场周三单日净投放增至1,350亿元人民币。今年的中秋和国庆两节距离较近，加上又逢三季末，短期流动性压力凸显，央行继续组合运用7/14/28天逆回购输血，平抑资金面波动。市场人士并认为，尽管公开市场维持较强投放力度，但与庞大的资金需求相比仍有一定缺口，中秋小长假后至国庆长假前，还需央行进一步扶助。

本周四至周六（15日-17日）为中秋假期，周日（18日）为换休工作日。

中国财政部与央行今日进行的三个月期600亿元国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.75%，较最近一次8月下旬招标的同期限品种下降5个基点(bp)。

上海一基金交易员说，“还是挺紧的，供给太少了，线下活期中秋走款挺严重的，需求大。”

人民币兑美元即期 周三早盘快速升值，完全无视中间价贬至6.69元附近低点走势。交易员称，美联储年内加息预期持续升温，加剧人民币贬值压力，大行再出组合拳打击人民币做空投机者，此举也为后续汇价双向波动提供空间，短期走势更取决大行意愿。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1384 2.1526 -1.42

七天 2.3827 2.3923 -0.96

14天 2.6957 2.6789 1.68

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.2800 2.4950 178.50

七天 1.8000 2.0000 -20.00

14天 2.0000 2.6000 -60.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.1500 2.1500 0.00

七天 2.6500 2.5000 15.00

14天 2.9000 2.7500 15.00

Shibor 其中:隔夜 2.1280 2.1080 2.00

七天 2.3920 2.3855 0.65

三个月 2.7885 2.7850 0.35

备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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