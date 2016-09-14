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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 12:36 BJT

中国企业：中化集团将在泉州炼油厂增加乙烯装置

路透北京9月14日 - 中化集团副总裁张伟在一个会议间隙对路透称，该集团将在其泉州炼油厂增加乙烯装置。

张伟称，今年迄今为止，年加工能力为1,200万吨的泉州炼油厂一直以超过90%的产能运转，全年都有望维持在该水平。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

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