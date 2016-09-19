台湾货币市场：9月19日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月19日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期6,612.50亿台币。 --102甲10期公债付息13.125亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币。 -------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 2兆6,693(万亿)亿台币。 09/20 2,756.5亿台币 09/21 3,974亿台币 09/22 3,227亿台币 09/23 1,620亿台币 09/26 3,445.5亿台币 09/27 2,251.50亿台币 09/28 2,322.5亿台币 09/29 1,410亿台币 09/30 511.5亿台币 10/03 5,174.5亿台币 --公债还本与付息共82.437亿台币。 9/21 96甲6期9息 15.4375亿台币 9/21 99甲8期6息 9亿台币 9/24 97甲6期8息 17亿台币 9/24 101甲9期4息 8.4375亿台币 9/26 103甲13期2息 17.0625亿台币 9/30 100甲9期5息 8.75亿台币 10/2 103甲14期2息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --9/22 Verizon通信公司(Verizon Communications Inc.)发行30年期美元计价债券，金额20.59亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)