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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 12:55 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑静候众多数据出炉，中性格局确立

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* 欧元兑英镑在亚洲时段基本持平，此前一度高见0.8520

* 今日需要收在纽约时段高位0.8533之上，才能确认昨日外包日线的看多走势

* 今日数据众多，重点关注英国就业和欧元区工业生产报告

* 动量研究呈中性，五、10和20日移动均线交叉--中性格局确立

* 纽约尾盘低位0.8495和稍早高位0.8520分别为首道支撑/阻力位

* 图表：reut.rs/2cqakP1

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 高琦)

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