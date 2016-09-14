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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 13:16 BJT

企业并购：日本武田药品工业准备花费150亿美元收购美国企业--FT

路透东京9月14日 - 英国金融时报(FT)报导称，日本武田药品工业 准备花费多达150亿美元赴美国收购企业，以扩大在美业务。

金融时报称，这笔资金将用于一笔大型交易，或者几笔较小的收购交易。该报导援引了几位未具名消息人士，他们听取了武田药品工业关于上述计划的简报。

“这不是我们宣布过的事情，所以我们无法评论，”武田药品工业的一名发言人士表示，“我们在寻找扩大业务的机会，包括收购其它企业，但并购不是一切。”(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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