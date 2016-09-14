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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 13:29 BJT

全球金市：金价持稳，美元因美联储9月升息机率下降而走软

高盛将对美联储下周升息可能性的预期从40%进一步调降至25%，但称FOMC下次升息在12月会议的机率则从30%升至40%。

山东黄金首席分析师蒋舒表示，多数人预期美联储主席叶伦下周会议时，将为12月升息提供一些暖身暗示。

“在美联储会议前我们对金价的看法略为偏空。金价将触及1,300美元，或短暂跌破该价位。”

路透技术分析师王涛称，从技术图形来看，现货金可能再度下探1,301.91美元。

现货银 上涨0.3%至每盎司18.90美元。上日跌逾1%。

现货铂金(白金) 涨0.1%至1033.73美元，周二跌逾2%触及逾两个月低位1,026.10美元。

现货钯金 涨0.8%至656.75美元。上日触及近八周低点648.72美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张涛/张若琪 审校 于春红/王洋)

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