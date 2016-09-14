版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 14:01 BJT

标题新闻：出光兴产称旗下爱知县炼厂复产或需约半个月时间，此前该炼厂因停电而意外停工

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐