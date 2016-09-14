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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：对于日本央行政策前景的臆测主导市场

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* 美元兑日圆涨0.29%，欧元兑日圆升0.41%，澳元兑美元上扬0.25%，新西兰元兑美元涨0.14%

* 美元兑印尼卢比升0.44%，美元兑马币涨0.44%，美元兑人民币跌0.13%，美元兑离岸人民币下滑0.18%

* 日本央行考虑将负利率政策作为未来放宽政策的主轴--日经新闻

(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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