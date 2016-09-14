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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 14:11 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在亚洲时段再次展开盘整，欧元/日圆上涨

0600 GMT

* 欧元/美元在欧洲盘初报1.1223，德国公债收益率上涨抵消掉美元普遍走强的影响

* 欧元/美元在亚洲时段再次走势迟缓，限于1.1211-28的区间。欧元/日圆的买盘提供一些支撑。

* 不过，美国公债收益率的涨幅更大，限制了欧元/美元涨势

* 今日稍晚将公布欧元区工业产出数据，但德债/美债的收益率将主导市况

* 欧元/日圆走势追随美元/日圆，从114.94到115.75，进一步深入一目均衡云区的内部

(编译 高琦 审校 于春红)

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