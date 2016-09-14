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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 14:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆拒绝回落，走势仍偏于上行

0606 GMT

* 美元/日圆稍早涨至103.20，之后回落，但守在103上方

* 美元/日圆走势仍偏于上行，因有关日本央行下周可能宽松政策的言论再起，海外公债收益率走升

* 投资者买需推动多数日圆交叉汇率上涨，即使德债和英债收益率都上扬

* 美元/日圆停止单设在103.20上方，以及103.85和104.00。103.81是9月6日高点

* 日线一目均衡云区横在上方，跨在103.47-105.17，9月30日时云区料将下移到101.94-103.24

* 日线图的一目均衡转换线走平，支撑来自102.76，许多买单上移到102.50区域

(编译 高琦 审校 戴素萍)

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