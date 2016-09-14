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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 14:41 BJT

新兴汇市：马币及印尼卢比领跌，全球债市抛盘冲击亚币

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.27    102.59   -0.66  +16.49    120.30
    坡元            1.3664    1.3668   +0.03   +3.74    1.4175
    台币          31.717    31.706   -0.03   +4.25    33.066
    韩元           1124.39   1118.80   -0.50   +4.50   1174.95
    泰铢             34.94     34.90   -0.11   +3.09     36.02
    菲律宾披索       47.61     47.46   -0.32   -1.48     46.90
    印尼卢比      13230.00  13165.00   -0.49   +4.20  13785.00
    印度卢比       66.97     66.92   -0.07   -1.22     66.15
    马币            4.1270    4.1050   -0.53   +3.95    4.2900
    人民币          6.6708    6.6798   +0.13   -2.68    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译 张明钧/王兴亚/张若琪; 审校 王洋/于春红)

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