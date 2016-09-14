版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 14:35 BJT

日本股市：日经指数创两周半收盘低位，因担忧日本央行调降负利率

路透东京9月14日 - 日本股市日经指数周三创下两周半收盘低点，受银行股下跌的拖累，因有关日本央行可能进一步调降负利率的揣测升温。

日经指数 下滑0.7%至16,614.24点，为8月26日以来最低收盘水准。

东证股价指数 下跌0.6%至1,314.74点，为连续第六个交易日下滑，创下4月末以来的最长连跌时间。JPX-日经400指数 跌0.6%至11,802.24点。

据日经新闻周三报导，日本央行计划将具争议性的负利率政策作为未来货币宽松的主轴，在资产购买规模扩大濒临极限时，承诺考虑进一步下调利率。 （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐