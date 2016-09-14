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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 14:53 BJT

日本债市：短债上涨而长债承压，因押注日本央行将陡化收益率曲线

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.275%     -3.0   -0.245%
    五年期公债        -0.200%     -2.5   -0.175%
    10年期公债       -0.020%     +0.0   -0.020%
    20年期公债        0.475%     +3.5    0.440%
    30年期公债        0.585%     +7.5    0.510%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.58    +0.10    151.48
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 高琦/汪红英；审校 王洋/王兴亚)

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