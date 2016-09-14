表格：外资及陆资在台股卖超68.87亿台币，连五日卖超共428.35亿台币

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
路透台北9月14日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超68.87亿台币，连五个交易日 卖超共计428.35亿台币；上交易日修正后为卖超73.61亿台币。 三大法人今日合计卖超74.60亿台币，上交易日修正后为卖超73.90亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 9/14 -68.87 -74.60 9/13 -73.61r -73.90r 9/12 -150.24r -151.44r 9/10 -59.82 -87.67r 9/9 -75.82 -74.61r 9/8 +18.03r +10.66r 9/7 +56.75r +55.75r 9/6 +94.20 +82.75r 9/5 +81.74 +80.00r 9/2 +4.07 -57.77r 9/1 -87.08 -76.28r 本月累计 -260.65 -367.12 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 8月 +710.34 +524.54r 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2015 12月 -274.64 -279.57r 11月 -431.74r -564.48r 10月 +663.18r +638.75r 9月 -62.04 -142.25r 8月 -570.67 -696.15r 7月 -506.75 -733.05r 6月 -847.34r -1,035.22r 5月 +311.31 +255.91r 4月 +1,002.05r +1,087.47r 3月 -428.47 -514.17r 2月 +965.53 +924.28r 1月 +641.86 +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。
* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%) * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布 路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12 月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。 分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额 估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低， 12月料能维持较上年持续增涨力道。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 7.30 中国信托商业银行 8.40 星展银行 10.90 富兰克林华美投信 2.30 安智银行 10.00 元富投顾 8.80 永丰投顾