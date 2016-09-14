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债券 | 2016年 9月 14日 星期三 14:56 BJT

德国经济：上半年企业破产家数进一步下滑，2015年创历史新低

路透柏林9月14日 - 周三公布的数据显示，德国上半年诉请破产企业家数进一步下滑，因这欧洲最大经济体景气上升时间拉长；2015年德国破产企业家数创历史新低。

德国联邦统计局表示，上半年登记破产企业家数较去年同期下滑5%至约11,000家。

不过债权人持有破产企业的潜在债权总额增加近一倍至165亿欧元(185亿美元)，统计局称虽然破产企业家数减少，但当中有几家规模较大的公司。

个人诉请破产的数量也下滑约3%至39,228件。(完)

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