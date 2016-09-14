欧元债市：欧元区公债收益率上涨，ECB官员反对进一步宽松政策

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
即便劳滕施莱格曾反对欧洲央行过去的很多刺激措施，但她的鹰派基调似乎让一些投资者感到不安。这些投资者已经开始怀疑全球的货币宽松是否在逐渐减少。
日经新闻周三报导，日本央行计划将具争议性的负利率政策作为未来货币宽松的主轴，在资产购买规模扩大濒临极限时，承诺考虑进一步下调利率。
“几乎全球的央行都可能缩减货币政策支持程度，这个阴霾持续笼罩市场，”瑞穗的欧元利率策略主管Peter Chatwell称。
“劳滕施莱格的言论无助于舒缓对于央行支持撤离的担忧。”
欧元区指标债券--德国10年期公债收益率 周三上升2个基点至0.05%，盘初一度攀升至0.09%，为英国6月24日宣布退欧公投结果以来的最高水平。
德国30年期公债收益率 升幅更大，在周三标售10亿欧元30年期公债前上升3个基点至0.66%。
其他欧元区债券方面，意大利10年期债券收益率 上升3个基点至1.31%。葡萄牙10年期债券收益率 上升8个基点至3.36%，均为英国宣布退欧公投结果以来的最高水平。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/侯雪苹；审校 蔡美珍/王丽鑫)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。