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债券 | 2016年 9月 14日 星期三 15:59 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，ECB官员反对进一步宽松政策

即便劳滕施莱格曾反对欧洲央行过去的很多刺激措施，但她的鹰派基调似乎让一些投资者感到不安。这些投资者已经开始怀疑全球的货币宽松是否在逐渐减少。

日经新闻周三报导，日本央行计划将具争议性的负利率政策作为未来货币宽松的主轴，在资产购买规模扩大濒临极限时，承诺考虑进一步下调利率。

“几乎全球的央行都可能缩减货币政策支持程度，这个阴霾持续笼罩市场，”瑞穗的欧元利率策略主管Peter Chatwell称。

“劳滕施莱格的言论无助于舒缓对于央行支持撤离的担忧。”

欧元区指标债券--德国10年期公债收益率 周三上升2个基点至0.05%，盘初一度攀升至0.09%，为英国6月24日宣布退欧公投结果以来的最高水平。

德国30年期公债收益率 升幅更大，在周三标售10亿欧元30年期公债前上升3个基点至0.66%。

其他欧元区债券方面，意大利10年期债券收益率 上升3个基点至1.31%。葡萄牙10年期债券收益率 上升8个基点至3.36%，均为英国宣布退欧公投结果以来的最高水平。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/侯雪苹；审校 蔡美珍/王丽鑫)

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