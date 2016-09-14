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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 15:48 BJT

澳洲股市：结束四连跌，受金融股表现提振

路透9月14日 - 澳洲股市周三从连续四日的跌势中反弹，受金融股走势的提振，因市场预期该国30年期公债的首秀将迎来强劲的需求。

澳股S&P/ASX 200指数 收高19.92点或0.4%，报5,227.7点。

该国“四大”上市银行涨幅在0.6-1.5%之间。

澳洲电讯 收高2.6%，逆转盘中的跌势，并创下5月初以来最大单日百分比涨幅。

酒商Treasury Wine Estates 上涨1.8%，零售巨头Wesfarmers 也上涨逾1%。

矿业巨头必和必拓 和力拓 分别下跌1%和1.3%。(完) (编译 王洋; 审校 王丽鑫)

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