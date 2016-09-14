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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 16:22 BJT

路透基点：谢瑞麟珠宝将五年期贷款规模提高至5.73亿港元--TRLPC

路透香港9月14日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，谢瑞麟珠宝(国际)有限公司已将其五年期定期贷款的规模从最初的5.5亿港元小幅提高至5.73亿港元(7,400万美元)。

牵头行兼簿记行台湾工业银行承贷1.83亿港元，中信银行(国际)承贷1.5亿港元。泰国盘古银行和东亚银行各承贷1.2亿港元。签字时间为周二。

该笔贷款目前由3.4亿港元A档和2.33亿港元B档组成。两部分贷款利率分别较香港银行同业拆息(Hibor)加码212.5和231.25个基点。最高前端费为30个基点。

借款人为谢瑞麟制造及分销有限公司和谢瑞麟珠宝有限公司，谢瑞麟珠宝(国际)有限公司为担保人。

这家在香港上市的珠宝零售商在北京、上海、广州、香港、澳门、吉隆坡和东京等亚洲主要城市运营逾200家门店。(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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