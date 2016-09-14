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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 16:06 BJT

台湾个股：财政部将对兆丰银纽约分行遭重罚案有行政责任的人求偿

路透台北9月14日 - 台湾财政部长周三称，财政部会对台湾大型公股金控--兆丰金 旗下纽约分行被重罚一案中，有行政责任的人求偿。

财政部长许虞哲首度针对此案，提出会对负有行政责任的人提出求偿。他在记者会中表示，财政部迟至8月中才获知兆丰被重罚一事。这个案子中，包括行政责任、刑事责任的部分要追查。

〞针对有行政责任的人会向他们求偿，...有责任的不会放过去，〞许虞哲说。

财政部次长苏建荣表示，财政部对兆丰金的董事长和总经理是委任关系，近期财政部已针对此事约谈所有的董事，后续情况会再向行政院报告。

兆丰银纽约分行因涉嫌洗钱遭美国重罚1.8亿美元，引起轩然大波，并导致金融高层人事动荡。兆丰金前董事长徐光曦上任甫半个月即闪辞，由第一金控 前董事长张兆顺接掌兆丰集团董事长职务。 (完) (记者 高洁如; 审校)

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