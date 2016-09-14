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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 16:17 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收高2.5%，因日圆下跌且沪胶上扬

上海期货交易所周三称，其指定仓库的橡胶库存较上周五增长0.6%。

东京工业品交易所(TOCOM)2月期胶 收涨3.9日圆，报每公斤157.8日圆(1.53美元)。

“尽管出现上涨，但期胶价格仍维持在近期波动区间，市场缺乏新的刺激因素，”东京的一位交易员称。

上海期交所主力1月期胶 涨105元人民币，收报每吨12,530元(1,878美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤131.80美分，下滑0.3%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/侯雪苹；审校 王洋/王丽鑫)

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