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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 16:23 BJT

中国央行：8月外币存贷款较上月均回升，外币贷款大增近300亿美元

路透上海9月14日 - 中国央行周三公布数据显示，8月外币贷款与外币存款双双回升，其中外币存款增加21亿美元，上月为下降107亿美元；外币贷款亦转为增加298亿美元，上月则为减少52亿美元。

刊登在央行网站的数据显示，8月末外币贷款余额8,097亿美元，同比下降13.4%，但仍是时隔四个月后重回八千亿美元关口；8月末外币存款余额6,475亿美元，同比下降3.0%。

央行网站公布的当月跨境贸易人民币结算业务发生4,527亿元，直接投资人民币结算业务发生2,110亿元。

具体来看，8月份以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生3,393亿元、1,134亿元、912亿元、1,198亿元。(完)

欲览详情，请点击央行网站链接 here (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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