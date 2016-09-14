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亚洲 | 2016年 9月 14日 星期三 16:23 BJT

新闻稿：中国8月社融规模增量1.47万亿元，月末存量为149.83万亿--央行

路透上海9月14日 - 以下为中国央行周三公布的2016年8月社会融资规模增量及存量统计数据报告全文：

初步统计，2016年1-8月社会融资规模增量累计为11.75万亿元，比去年同期多1.10万亿元。8月份当月社会融资规模增量为1.47万亿元，比去年同期多3600亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加7969亿元，同比多增213亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加70亿元，同比多增690亿元；委托贷款增加1432亿元，同比多增234亿元；信托贷款增加736亿元，同比多增419亿元；未贴现的银行承兑汇票减少377亿元，同比少减1200亿元；企业债券净融资增加3306亿元，同比多185亿元；非金融企业境内股票融资1075亿元，同比多596亿元。

初步统计，2016年8月末社会融资规模存量为149.83万亿元，同比增长12.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为101.48万亿元，同比增长13.5%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.69万亿元，同比下降25.0%；委托贷款余额为12.38万亿元，同比增长22.5%；信托贷款余额为5.83万亿元，同比增长7.5%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.03万亿元，同比下降37.6%；企业债券余额为17.00万亿元，同比增长29.8%；非金融企业境内股票余额为5.35万亿元，同比增长25.4%。

从结构看，2016年8月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.7%，同比高0.7个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.8%，同比低0.9个百分点；委托贷款余额占比8.3%，同比高0.7个百分点；信托贷款余额占比3.9%，同比低0.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.7%，同比低2.1个百分点；企业债券余额占比11.3%，同比高1.5个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.6%，同比高0.4个百分点。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)

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