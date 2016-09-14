新闻稿：中国8月社融规模增量1.47万亿元，月末存量为149.83万亿--央行

澳洲股市：收盘上涨，受矿业股反弹提振
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
路透上海9月14日 - 以下为中国央行周三公布的2016年8月社会融资规模增量及存量统计数据报告全文：
初步统计，2016年1-8月社会融资规模增量累计为11.75万亿元，比去年同期多1.10万亿元。8月份当月社会融资规模增量为1.47万亿元，比去年同期多3600亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加7969亿元，同比多增213亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加70亿元，同比多增690亿元；委托贷款增加1432亿元，同比多增234亿元；信托贷款增加736亿元，同比多增419亿元；未贴现的银行承兑汇票减少377亿元，同比少减1200亿元；企业债券净融资增加3306亿元，同比多185亿元；非金融企业境内股票融资1075亿元，同比多596亿元。
初步统计，2016年8月末社会融资规模存量为149.83万亿元，同比增长12.3%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为101.48万亿元，同比增长13.5%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.69万亿元，同比下降25.0%；委托贷款余额为12.38万亿元，同比增长22.5%；信托贷款余额为5.83万亿元，同比增长7.5%；未贴现的银行承兑汇票余额为4.03万亿元，同比下降37.6%；企业债券余额为17.00万亿元，同比增长29.8%；非金融企业境内股票余额为5.35万亿元，同比增长25.4%。
从结构看，2016年8月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的67.7%，同比高0.7个百分点；对实体经济发放的外币贷款余额占比1.8%，同比低0.9个百分点；委托贷款余额占比8.3%，同比高0.7个百分点；信托贷款余额占比3.9%，同比低0.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比2.7%，同比低2.1个百分点；企业债券余额占比11.3%，同比高1.5个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.6%，同比高0.4个百分点。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
DUET集团 跳升5.4%，收在逾八年高位。此前香港富商李嘉诚旗下企业--长实地产、长江基建以及电能实业宣布组成财团，拟约74亿澳元（约424亿港元）收购澳洲能源基建企业DUET集团。 (完)
(重发以调整表格) * 英镑在去年10月闪崩时低点附近波动 * 避险情绪令日圆受益，美元承压 * 本周稍晚欧洲央行料维持政策不变 路透东京/悉尼1月16日 - 亚洲交易时段，英镑在三个月低点附近波动，此前有关英国 政府准备从欧盟“硬”退出的报导，使得投资者对这一事件影响的担忧卷土重来。 英镑分散了市场对美元的注意力。近几个交易日美元承压，因投资者在推测美国候任总 统特朗普周五就任后可能推行的经济政策。 英镑兑美元在亚洲早盘清淡交易中最低跌至1.1983美元，为去年10月初英镑出现闪崩以 来的最低水准。该货币对最新报1.2032，日内跌1.2%。 交易商表示，市场在一定程度上是对英国星期日泰晤士报的一篇报导做出反应。报导称 ，英国首相特雷莎梅本周将表示，她愿意为了重获对英国边境的控制而退出欧盟单一市场， 以此暗示她计划“硬性退欧”。 投资者一直担心这样断然退出单一市场可能会打击英国出口，并使外国投资撤出英国。 特雷莎梅之前已表示，她将在3月底前触发第50条，启动正式退欧程序。
* 台湾2016年12月外销订单金额预估年增8.9%(上月为年增7%) * 数据将于1月20日(周五)0800GMT公布 路透台北1月16日 - 路透调查10家金融机构结果显示，台湾2016年12 月外销订单金额料较上年同期增长8.9%，为连续第五个月增长。 分析师指出，因应欧美圣诞节提前拉货效应，台湾12月外销订单金额 估较11月减少是可以预期的，但因去年比较基期及国际油价价格皆较低， 12月料能维持较上年持续增涨力道。 台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较 实际出口领先二至三个月。 以下为金融机构对2016年12月外销订单的预估年变动率：(%) 金融机构 预估值 澳盛银行 7.30 中国信托商业银行 8.40 星展银行 10.90 富兰克林华美投信 2.30 安智银行 10.00 元富投顾 8.80 永丰投顾