离岸人民币：银行同业拆息周三全线续飙涨，远期等衍生品到期致资金紧张

路透北京9月14日 - 中秋假期将至，离岸流动性紧张仍在持续。香港离岸人民币银行同业拆放利率（HIBOR） 几乎全线飙涨，市场人士指出，这可能仍与一年前的央行干预有关，现在当时做的远期要交割，引发离岸资金紧张。

数据显示，HIBOR隔夜 再次刷新上周创下的7个月新高，一天拆息 更是飙高至逾8个月新高的15%，一周 也冲高至接近10%的逾7个月新高水平。

“可能跟一年前的市场干预有关，之前买的远期人民币，该交割了。”一市场人士指出。

当然这跟离岸人民币的资金池缩水也有关系，香港人民币存款从2014年底的逾万亿到今年7月末仅存6,671亿元。

“境外资金池萎缩，风吹草动HIBOR就不好看。”一接近监管层人士称。

德商银行驻新加坡经济学家周浩则认为，央行此举可以提高做空离岸人民币成本，减缓人民币贬值压力，短期内帮助稳定离岸人民币汇率，但这可能加剧市场波动，并导致市场抛售风险资产，打击市场信心；另外央行的频繁干预，也可能强化人民币将进一步贬值预期，并导致资本持续外流。

而随着流动性紧张，离岸和在岸人民币对美元即期明显上涨。和昨日收盘价相比，在岸人民币兑美元 周三盘中最高走升逾百点至6.6682，离岸人民币兑美元 盘中最高大幅反弹近200点，至6.6712。

人民币兑美元即期周三早盘快速升值，完全无视中间价贬至6.69元附近低点走势。交易员称，美联储年内加息预期持续升温，加剧人民币贬值压力，大行再出组合拳打击人民币做空投机者，此举也为后续汇价双向波动提供空间，短期走势更取决大行意愿。

中国银行间市场周三资金面同样维持紧张格局，主要回购加权利率则变动不大。交易员称，央行公开市场虽保持逾千亿元净投放，但中秋及国庆双节需求增多，且例行缴准以及节后缴税备付导致供给偏少；考虑到美联储加息预期下人民币贬值压力加大，短期流动性仍要谨慎对待。

华南一券商交易员亦表示，中秋和国庆节将至，银行对此可能有所提前备付；而且上周以来美联储加息预期升温，人民币汇率仍然存在贬值的压力，对国内流动性亦有扰动。

本周四至周六（15日-17日）为中秋假期，周日（18日）为换休工作日。