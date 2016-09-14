更新版 1-台湾货币市场：中秋节前台风凑热闹凭添调度困难，短率走高反应偏紧市况

* 秋节效应加上台风搅局，拆款利率蠢动

* 部分南部城市不上班，增添调度难度

* 短票利率普遍走高

* 附买回市场资金不多，利率免力持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节)

记者 高洁如

路透台北9月14日 - 台湾银行间拆款利率周三蠢蠢欲动。资金调度人士指出，中秋节前市场调度本偏向谨慎，银行略微调高拆借利率。然而节前强台风莫兰蒂凑热闹，少数城市停止上班，更加打乱秋节最后一个上班日的资金调度步调。

他们表示，今日南部如高雄、台南或花莲不上班，因此若有票据到期未偿还都不记入退票纪录。不过台北是金融业总公司所在地，因此大多数的业务还要如常进行。只不过有些地方分公司没有营业，操作上较不顺畅，沟通的时间花了不少。

〞今天简直是乱成一团。如果有钱都不挣扎，马上拿。〞一位票券商交易员说。

台湾中央气象局周二上午发出强烈台风--莫兰蒂(MERANTI)的陆上台风警报。周三台湾的南部县市包括高雄市、屏东县及东部的花莲和台东都不上班。

至于拆款市场，交易员表示，反映市场资金吃紧的现况，银行向票券商略调高七-14天的拆借利率约0.5-1基点，因此拆借市场利率略微走高。他们认为，中秋节之后，时序又逐渐进入季底的关键时刻，也不排除拆款利率料在此区间水位持稳后走扬。

今日银行拆予票券商的七天拆款大多在0.295-0.31%。

他们也说，拆款市场方面，南部城市不上班，票据进不来，会令总公司可调度资金变少，游资不多。

本地时间17:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.689 31.706 台湾加权股价指数<.TWII 8,902.30 8,940.83 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.179% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.180-0.240% 0.179-0.200%

--一周拆款利率区间 0.180-0.310% 0.179-0.300%

--两周拆款利率区间 0.190-0.310% 0.179-0.305%

**短票利率也向上**

短票市场方面，今日拆款利率小幅扬升，短票利率也同步上扬。由于今日市况紊乱，因此若是市场有钱，马上〞先拿先赢〞，尤其是早上就可以拨款的资金更受欢迎。

〞人家一问我马上要(资金)，要了我就安心。不然我后悔了，要再拿就没了。〞一位大型票券商交易员说。

今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.31-0.32%，上日在0.30-0.31%。

据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率0.315%，区间在0.26-0.35%，成交金额为103.08亿台币；前日加权平均利率在0.303%，区间在0.25-0.34%，成交金额为129.67亿台币。

台湾央行周三发行2,018亿台币定存单，相较今日定存单到期2,017亿台币，央行定存单的发行余额增1亿台币。

下周央行定存单到期共计1兆8,190亿台币，分别为：周一6,612.5亿、周二2,756.5亿、周三3,974亿、周四3,227亿、周五1,620亿台币。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为346亿台币，累计至周日超额准备4,072亿台币、加计前期1%的超额准备为5,601亿台币。

**债券RP勉力稳区间**

债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日寿险和投信走钱，市场资金稍少，因此转向银行调入资金。虽然可以找得到钱来借，不过也因今日有台风搅局，市况相当混乱。

〞资金需求稍大，市况不算松但也不至于到紧啦，还是收的到钱，〞一位证券商交易员说。

他们也表示，由于台风再加上节前效应，各方操作稳当为主。不过债券附买回市场偏向下游，今日的缺口不算太大，利率还也落在先前区间之内，但部位利率低位成交稍少。

今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率低位稍少；短天期公债RP利率主要区间0.27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%，上日在0.27-0.30%；公司债附买回利率主要成交在0.35-0.36%，上日在0.34-0.36%。