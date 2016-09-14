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债券 | 2016年 9月 14日 星期三 18:38 BJT

欧元债市：葡萄牙仅标售7.5亿欧元公债，得标收益率跳升

路透里斯本9月14日 - 葡萄牙在周三的公债标售中售出7.5亿欧元(8.42亿美元)债券，位于其指导发行规模区间的低端，得标收益率较之前进行的类似标债大幅上升，因市场对该国低迷的经济增长、预算计划及债信评级均感到担忧。

葡萄牙国有债券发行机构IGCP出售了5亿欧元2023年10月到期债券，而且为了控制收益率水平而截断了很多需求，仅出售了2.5亿欧元2037年4月到期债券。

2037年4月到期债券的得标收益率为4.04%，去年10月进行的同档债券标售的得标收益率为3.23%。

2023年10月到期的七年期债券得标收益率为2.817%，2016年7月进行的同档债券标售的得标收益率为2.355%。(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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