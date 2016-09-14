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债券 | 2016年 9月 15日 星期四 01:00 BJT

欧元债市：公债收益率从盘中高位回落，受累于投资者低吸买盘

路透伦敦9月14日 - 投资者周三把握部份欧元区公债收益率升至数周最高水准的机会买入，使收益率在尾盘下跌。

多数欧元区公债收益率早盘上涨，触及两个月新高，因市场越发担忧央行近期表现出的激进政策立场可能会有所减弱。

但随着交易日展开，公债收益率逆转走势。

“长期以来，投资者一直在寻找高收益投资，现在公债收益率突然上升，”BBVA利率策略师Jaime Costero Denche说。

“系统内有太多现金，周一债市急跌后为部份资金提供了入市的机会，”他说。

欧元区指标公债德国10年期公债收益率 日内下跌1.7个基点，至0.03%，盘中一度上升5个基点，至0.09%，为6月底英国退欧公投以来最高水准。

此前一名欧洲央行高层官员称，该行应当暂停推出新的货币宽松措施。受此影响，欧债收益率攀升。

多数欧元区公债收益率触及英国退欧公投以来最高水准，延续从上周欧洲央行政策会议以后的涨势。上周欧洲央行没有推出新的宽松政策，令投资者失望。

在周二稍晚，欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)称，该央行应该暂停推出新刺激举措，让稍早祭出的政策有更多时间发挥作用。劳滕施莱格说，祭出更多刺激举措可能不起作用，甚至可能会放大负面影响。 (完)

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