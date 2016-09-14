欧元债市：公债收益率从盘中高位回落，受累于投资者低吸买盘

中国债市动态：现券窄幅震荡期货走弱，短端表现略优
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透伦敦9月14日 - 投资者周三把握部份欧元区公债收益率升至数周最高水准的机会买入，使收益率在尾盘下跌。
多数欧元区公债收益率早盘上涨，触及两个月新高，因市场越发担忧央行近期表现出的激进政策立场可能会有所减弱。
但随着交易日展开，公债收益率逆转走势。
“长期以来，投资者一直在寻找高收益投资，现在公债收益率突然上升，”BBVA利率策略师Jaime Costero Denche说。
“系统内有太多现金，周一债市急跌后为部份资金提供了入市的机会，”他说。
欧元区指标公债德国10年期公债收益率 日内下跌1.7个基点，至0.03%，盘中一度上升5个基点，至0.09%，为6月底英国退欧公投以来最高水准。
此前一名欧洲央行高层官员称，该行应当暂停推出新的货币宽松措施。受此影响，欧债收益率攀升。
多数欧元区公债收益率触及英国退欧公投以来最高水准，延续从上周欧洲央行政策会议以后的涨势。上周欧洲央行没有推出新的宽松政策，令投资者失望。
在周二稍晚，欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)称，该央行应该暂停推出新刺激举措，让稍早祭出的政策有更多时间发挥作用。劳滕施莱格说，祭出更多刺激举措可能不起作用，甚至可能会放大负面影响。 (完)
路透北京1月16日 - 中国银行间债市周一早盘现券延续窄幅震荡走势，短端表现略好于中长端，国债期货则小幅走弱。交易员表示，资金面有所收敛而消息面淡静，现券震荡格局未改，惟流动性较好的短债品种表现略好。
路透上海1月16日 - 中国银行间市场流动性周一趋紧，资金价格亦走升。年初银行存款普遍增加较多，月 中准备金例行补缴压力不小，而且春节前取现高峰将至，加之本周还有缴税影响，资金需求高峰期料持续到下 周初。 交易员指出，对于季节性井喷的资金需求，央行应能及时通过公开市场逆回购给予满足，短期资金虽难脱 偏紧局面，但应该也不会有太大问题。 “越来越紧的节奏，这周日子估计都不好过了。”上海一券商交易员称。 华东一银行交易员表示，今日大行供给明显减少，主要是因为准备金补缴，“1月和一季度都是（存款） 旺季营销，补缴的规模会很大，有些大行（月中）几百亿的补缴规模，自己不借就不错了，少出是肯定的。” 她并谈到，本周缴税也将进行，此外春节前最主要的影响因素取现需求也会在本周集中体现；今日跨节资 金供给不多，价格也进一步抬升。 中国央行公开市场今日进行了2,300亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，28天期1,900亿元。据 此计算，单日净投放1,650亿元。 上述银行
路透香港1月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国环球租赁的三年期境内贷款获得银行业者极热烈反应后，提高金额至20.3亿人民币(2.99亿美元)，已完成签署。