金属期市：期铜触及三周高位，因中国需求前景改善

* 期锌触及一个月低位，因获利了结和LME库存增加

* 美元下跌，因美联储加息前景的不确定性

* 中秋节假期，中国市场休市

路透伦敦9月14日 - 期铜周三触及三周高位，提振欧洲矿业股上涨，因美元下跌和近期中国经济数据直指需求前景改善。

美元兑一篮子货币下跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在下周加息的预计减弱。

中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。

中国8月新增贷款上升，较7月增幅高出逾一倍，受助于中国央行宽松货币政策。

“以中国市场来说，铜需求前景相对良好，我认为，过剩库存很多已消化，”Oxford Economics分析师Dan Smith说。

“铜价目前在4,700美元左右，看似比明年可能达到的价格水平相对便宜。”

伦敦金属交易所(LME)期铜 收涨2.6%，报每吨4,771.50美元，为6月中来最大单日百分比涨幅，稍早触及8月22日来最高4,781美元。

LME铜库存MCU-STOCKS周二减少1,875吨，为连续第三日减少。

上海期货交易所数据显示，铜库存周度降幅为5.1%，使库存降至去年9月来最低。

LME期锌 盘中触及一个月低位，但收高1.8%，报2,274美元。

受矿场供应收紧扶助，锌成为LME今年表现最好的金属，不过，对市场已经在多大程度上消化了供应收紧这一因素，各方看法不一。

LME数据显示，锌库存自6月来增加了18%。

期镍 收跌0.2%，报9,840美元。