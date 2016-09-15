金砖国家：9月14日股汇市收盘纵览

路透9月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月14日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.1%，报885.14点。
中国股市：沪综指收创逾一个月新低，中秋节小长假前市场观望气氛浓厚
中国汇市：人民币收升与中间价背道而驰，大行组合拳打压做空投机者
香港股市：收盘基本持平，美联储政策不确定性压制风险偏好
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.42%，报57,059.461点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元下跌，因交易商担心新上任的巴西统总特梅尔的撙节措施可能尚难以赢得选民及国会议员的支持。雷亚尔兑美元 收报3.3415/30，上日收报3.3157/68。
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南非股市：收低，由零售业龙头股Mr Price领跌，该公司在公布半年度获利下滑之后，股价跌至近七个月低点。指标Top-40指数 收盘下跌0.63%，报45,985.07点；大盘综合指数 收盘下跌0.58%，报52,501.97点。
南非汇市：兰特走坚，美国升息预期减弱提振新兴市场资产
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印度股市：收高，结束两日连跌，由银行股回升带动，不过市场信心仍旧薄弱，因对全球各央行支撑经济成长的能力感到忧心。BSE指数 收盘上涨0.07%，报28,372.23点；NSE指数 收盘上涨0.13%，报8,726.6点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.8875/66.8975，上个交易日收报66.915/66.925。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.21%，报970.56点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.09%，报503.05点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.21%，报65.16；卢布兑欧元 贬值0.05%，报73.283。(完)
(编译 张明钧; 审校 李爽)